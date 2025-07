Luiss Business School il Networking Day per gli studenti MBA

L'MBA Networking Day ha trasformato Villa Blanc in un vivace crocevia di opportunità, un'occasione imperdibile per gli studenti della Luiss Business School di dialogare con aziende leader di vari settori. Una giornata dedicata alla creazione di connessioni preziose che potrebbero aprire le porte a future carriere di successo. Un evento che sottolinea l'importanza del networking nel mondo del business e che lascia intravedere nuove prospettive per i partecipanti.

Roma, 4 lug. (askanews) - Una giornata di colloqui individuali tra aziende multinazionali e italiane provenienti da settori molto differenti, dalla banca al lusso, al retail, ai beni di largo consumo, che incontrano gli studenti MBA full time della Luiss Business School. Si è tenuto a Villa Blanc a Roma il Networking Day, concepito per creare connessioni che poi possono mettere le basi per futuri processi di selezione. "L'MBA Networking Day - ha detto ad askanews Cristiano Busco, direttore MBA full time della Luiss Business School - si caratterizza per l'attenzione al singolo e soprattutto per proporre ai nostri studenti un ecosistema attivo di aziende partner, alumni e manager per creare opportunità e e aggiungere valore". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Luiss Business School, il Networking Day per gli studenti MBA

In questa notizia si parla di: luiss - business - school - networking

Luiss Business School, Luigi Abete confermato presidente - Luigi Abete è stato riconfermato presidente della Luiss Business School. La decisione è stata presa dall'Assemblea degli Azionisti durante un incontro a Roma, presso Villa Blanc, dove è stato deliberato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per i prossimi tre esercizi.

Luiss Guido Carli Vai su Facebook

Luiss Business School, il Networking Day per gli studenti MBA; DEIbyDEI: in arrivo la Masterclass Luiss Business School in partnership con; Luiss Business School, al via «Mondays coffee», l’iniziativa di orientamento per neolaureati e laureandi.

Luiss Business School, il Networking Day per gli studenti MBA - (askanews) – Una giornata di colloqui individuali tra aziende multinazionali e italiane provenienti da settori molto differenti, dalla banca al lusso, al retail, ai beni di largo consumo, ... Riporta askanews.it

Luiss Business School, si è tenuto oggi il Networking Day MBA - Martedì, 9 luglio 2024 Home > aiTv > Luiss Business School, si è tenuto oggi il Networking Day MBA Roma, 9 lug. Secondo affaritaliani.it