Juve David è arrivato in Italia | nelle prossime ore le visite mediche

La Juventus dà il benvenuto a Jonathan David, il suo primo grande colpo estivo. Atterrato a Malpensa, il talento canadese si prepara a sostenere le visite mediche prima di indossare ufficialmente la maglia bianconera. Un acquisto a parametro zero che promette scintille e rafforza il reparto offensivo dei campioni d’Italia, pronti a scrivere nuove emozionanti pagine di questa stagione. L’attesa è ormai finita: l’avventura di David con la Juve sta per cominciare.

