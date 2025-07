Salieri – Mozart colleghi e rivali fra storia e leggenda

Dopo aver esplorato i successi dei concerti dedicati alla follia in musica e ai drammi di Donizetti, Ab Harmoniae Onlus continua a catturare l’immaginario con un appuntamento imperdibile: il 6 luglio alle 18.30, al Monastero di Astino, si celebrerà Antonio Salieri, collega e rivale di Mozart, tra storia e leggenda. Un’occasione unica per immergersi nel mondo affascinante di questi grandi compositori e scoprire nuovi aspetti della loro arte.

Bergamo. Dopo i successi tributati ai concerti legati alla follia in musica nelle narrazioni shakesperiane e alla lectio-concerto tenuta da Denia Mazzola Gavazzeni su e intorno a Donizetti e ai suoi duetti tragici, Ab Harmoniae Onlus, nell’ambito della rassegna “I Concerti d’estate” propone per il prossimo 6 luglio alle 18.30, al Monastero di Astino, un nuovo appuntamento musicale di significativo interesse culturale dedicato ad Antonio Salieri nel bicentenario della sua scomparsa 1825-2025. Luca Schieppati, pianista d’eccellenza, didatta e ricercatore musicale, ospite della rassegna musicale estiva di Ab Harmoniae onlus, ritenendo “fosse giunto il momento di concedere una chance anche a Salieri”, struttura un programma che, pur accettando la logica crudele della sfida fra i due Colleghi – diversamente dotati e sempre rivali alla corte di Giuseppe II d’Absburgo – con l’intento “paladino” di sostenere non il più ma, questa volta, il compositore meno talentuoso – Antonio Salieri – gli rende omaggio con l’obiettivo di metterne in risalto lo storico valore. 🔗 Leggi su Bergamonews.it