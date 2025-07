Ryanair aumenterà le dimensioni dei bagagli a mano gratuiti ma è una vittoria a metà

Ryanair annuncia con entusiasmo un incremento delle dimensioni consentite per i bagagli a mano gratuiti, un passo importante per migliorare l’esperienza di viaggio dei suoi clienti. Questa mossa rappresenta una vittoria per chi desidera maggiore libertà e flessibilità in cabina, in attesa dell’approvazione definitiva delle nuove regole europee. È evidente che la compagnia si impegna a rispondere alle esigenze dei passeggeri, rendendo il volo ancora più comodo e accessibile.

Ryanair, la nota compagnia aerea low cost, ha annunciato che aumenterà le dimensioni per i bagagli a mano inclusi nel prezzo del biglietto. La decisione arriva dopo che, nei giorni scorsi, la Commissione Trasporti del Parlamento Europeo aveva approvato una proposta per modificare le regole sui bagagli a mano per i voli all’interno dell’ Unione Europea. Il progetto, ancora non approvato dal Parlamento, prevede il diritto a portare in cabina due bagagli personali gratuiti. Uno dei due, secondo la proposta, sarebbe uno zaino di dimensioni minime di 40 x 30 x 15 centimetri; l’altro, invece, una valigia o un trolley di almeno 100 cm complessivi, per un peso di massimo 7 kg. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ryanair aumenterà le dimensioni dei bagagli a mano gratuiti, ma è una vittoria a metà

In questa notizia si parla di: bagagli - mano - ryanair - aumenterà

“Sono pratiche abusive e illegali”: stoccata alle compagnie low cost che fanno pagare i bagagli a mano - Le pratiche abusive delle compagnie low cost, come il pagamento del bagaglio a mano, rovinano la trasparenza delle tariffe.

Ryanair aumenterà le dimensioni ammesse per i bagagli a mano gratuiti Vai su X

Novità in arrivo per chi viaggia in aereo: il Parlamento Europeo ha approvato una proposta per garantire che il bagaglio a mano sia sempre incluso nel prezzo del biglietto, senza costi aggiuntivi. La misura, approvata con 38 voti favorevoli, 2 contrari e 2 aste Vai su Facebook

Ryanair aumenterà le dimensioni ammesse per i bagagli a mano gratuiti; Ryanair aumenta le dimensioni ammesse per i bagagli a mano; Ryanair aumenta le dimensioni del bagaglio a mano, ma il trolley resta un lusso.