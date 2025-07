L’Italia spenderà più in armi che per la scuola unico grande Paese Ue

In un quadro in cui l’Italia destina più del 2% del PIL alle armi, superando gli investimenti nell’istruzione, emerge una questione cruciale: le priorità di un Paese e il futuro dei suoi cittadini. Mentre gli altri stati europei aumentano i fondi per la difesa, la nostra attenzione sembra spostarsi altrove. Si prevede inoltre un...

Eurostat ha pubblicato i dati, aggiornati al 2022, della spesa pubblica per l’istruzione di buona parte dei Paesi europei. Ciò avviene in un momento in cui quegli stessi Stati si sono impegnati ad aumentare sensibilmente un’altra voce di spesa, quella per la difesa. Secondo l’ultimo accordo interno alla Nato infatti, i membri dell’alleanza atlantica dovranno arrivare a investire nel proprio esercito fino al 3,5% del Pil. Si prevede inoltre un ulteriore 1,5%, riservato a investimenti infrastrutturali sempre nell’ambito della difesa. I dati Eurostat permettono quindi di rispondere alla domanda: gli Stati europei spenderanno di più per l’educazione e la scuola o per le armi? I dati Eurostat sulla spesa nell’istruzione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - L’Italia spenderà più in armi che per la scuola, unico grande Paese Ue

In questa notizia si parla di: italia - spenderà - armi - scuola

La Nato e la spesa militare al 5%, quanto spenderà l'Italia? I 400 miliardi in 10 anni senza vincoli sugli step. Cosa significa per il nostro Paese - La NATO e la crescente spesa militare stanno ridefinendo gli equilibri geopolitici, e l’Italia si prepara ad affrontare una sfida senza precedenti: investire 400 miliardi di euro in dieci anni senza vincoli sugli step.

Perché realizzo i video in auto? L'Italia spenderà il 5% del Pil per la difesa perché la Casa Bianca deve scroccare le armi e i soldati dell'Italia. Controanalisi della guerra Iran-Israele. Sono i temi del mio nuovo video che esce ora. Vai su Facebook

L’Italia spenderà più in armi che per la scuola, unico grande Paese Ue; Conte, Meloni spende miliardi in armi e si scorda degli italiani; Conte, Meloni spende miliardi in armi e si scorda degli italiani.