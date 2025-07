È esplosa una cisterna presso un distributore di carburante in via dei Gordiani nel quartiere Prenestino L' esplosione ha coinvolto uno sfasciacarrozze vicino

Un'esplosione devastante ha scosso Roma questa mattina, quando una cisterna di carburante è improvvisamente esplosa in via dei Gordiani nel quartiere Prenestino. L’incidente ha causato danni ingenti, coinvolgendo anche uno sfasciacarrozze vicino, e ha generato un boato assordante che ha fatto tremare tutta la città. La scena di distruzione e il fumo nero si sono diffusi rapidamente, lasciando i residenti scioccati di fronte a un evento che ricorderanno a lungo.

R oma, 4 lug. (askanews) – "È stata una bomba atomica, ha spaccato tutti i vetri e le finestre di due case, una cosa mostruosa" racconta un residente. Un boato che si è sentito per tutta Roma poco dopo le 8 del mattino. Una enorme colonna di fumo nero visibile da molte parti della città. Leggi anche › Le mappe dei "rifugi climatici" delle città italiane: per tutti, contro il caldo record È esplosa una cisterna presso un distributore di carburante in via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino. L'esplosione ha coinvolto uno sfasciacarrozze vicino, causando uno scoppio a catena di varie automobili a gpl.

