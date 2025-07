Non litigavamo mai ma nemmeno ridevamo più Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli della Pozzolis Family si sono separati

La Pozzolis Family, simbolo di allegria e spensieratezza del web, si trasforma ancora una volta. Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli, pur separandosi come coppia, confermano il loro legame speciale, mantenendo vivo il progetto che ha conquistato milioni di follower. Una storia di evoluzione, rispetto e affetto, che dimostra come anche i cambiamenti possano portare a nuove opportunità . La loro avventura continua, più autentica e sincera che mai.

Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli si sono separati. La Pozzolis Family, quella casalinga, dietro le quinte, non esiste più, anche se la coppia di attori tra le più celebri del web continuerà pare a lavorare assieme. “Ebbene sì, non siamo più marito e moglie. Ma siamo ancora una famiglia. Una famiglia che cambia forma, ma non smette di ridere insieme. Pozzolis Family continua in una nuova versione, meno bacetti, più incastri da calendario, ma sempre uniti. Perché la famiglia resta. Anche quando si reinventa”, hanno dichiarato in un video su Instagram i due comici. Video che, a dire il vero, trasmette una certa tristezza, perché possono girarla come si vuole, ma la separazione di una coppia con figli rimane una botta pesantissima nella psiche di adulti e bambini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it