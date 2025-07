Intrattengono i turisti con il gioco illegale delle tre campanelle quattro cittadini cacciati da Como

A Como, quattro cittadini rumeni sono stati allontanati per un anno, scoperti nel gioco illegale delle tre campanelle e nell’adescamento di turisti. Questo episodio mette in luce la crescente esigenza di tutela del territorio e dei visitatori, rafforzando l'impegno delle autorità locali nel combattere attività illecite che danneggiano l’immagine della splendida città lacustre. La sicurezza dei turisti e la legalità devono essere sempre priorità assolute.

