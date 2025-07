Ucraina massiccio attacco russo su Kiev dopo il colloquio Putin-Trump | Nel pomeriggio il presidente Usa sente Zelensky

In un clima di crescente tensione, l’Ucraina si trova sotto un massiccio attacco russo dopo il colloquio tra Putin e Trump, mentre il presidente americano ascolta Zelensky in un momento cruciale. L’inquilino della Casa Bianca ammette che non si sono fatti progressi verso un cessate il fuoco, evidenziando lo stallo diplomatico che minaccia di prolungare un conflitto già critico. La situazione rimane delicata e incerta, lasciando il mondo in sospeso su quale sarà il prossimo capitolo di questa crisi complessa.

Raid massiccio delle forze russe in Ucraina, lanciati 273 droni - Nella notte, le forze russe hanno lanciato un raid senza precedenti in Ucraina, inviando 273 droni di diversa tipologia, tra cui i kamikaze Shahed.

