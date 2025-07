Atletica Battocletti | Obiettivo Mondiali non smettiamo di sognare

L’atletica italiana si accende di passione e determinazione grazie a Nadia Battocletti, che con il cuore rivolto verso i Mondiali di Tokyo, 2025, ci ricorda che i sogni sono il motore della grandezza. “Perché smettere e fermarci qui?”, afferma, spronandoci a credere sempre nei nostri obiettivi. Con questa grinta, la campionessa ci invita a non smettere mai di sognare e di lottare per ciò che desideriamo.

“I risultati del 2024 erano il mio sogno, e appena ho iniziato a sognare, per l’appunto, ho detto ‘Perché smettere e fermarci qui?’. Quindi ho continuato e mi sto divertendo tantissimo anche in questo 2025. Gli occhi sono puntati sui campionati del mondo a Tokyo a settembre, quello è l’obiettivo stagionale”. Lo ha affermato Nadia . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Atletica, Battocletti: “Obiettivo Mondiali, non smettiamo di sognare”

In questa notizia si parla di: sognare - atletica - battocletti - obiettivo

LIVE Atletica, Meeting Savona 2025 in DIRETTA: Erika Saraceni fa sognare nel triplo! Fabbri e Simonelli ok - Segui in diretta il Live Atletica Meeting Savona 2025, con emozionanti prestazioni di Erika Saraceni nel triplo, Fabbri e Simonelli protagonisti, oltre a aggiornamenti sulla gara dei 400 donne con le atlete di prima fascia.

? Mei: “L’atletica traina tutto lo sport italiano” La Coppa Europa è ancora azzurra, la gioia del presidente FIDAL: “Più punti della scorsa edizione, orgoglioso di questi ragazzi che continuano a vincere” #atleticaitaliana Vai su Facebook

Atletica, Battocletti: Obiettivo Mondiali, non smettiamo di sognare; Atletica, Diaz: Punto ai Mondiali, è medaglia che mi manca; Scherma, Errigo: Al Mondiale di Tbilisi darò il massimo.

Atletica, Battocletti: "Obiettivo Mondiali, non smettiamo di sognare" - "I risultati del 2024 erano il mio sogno, e appena ho iniziato a sognare, per l'appunto, ho detto 'Perché smettere e fermarci qui? Si legge su napolimagazine.com

Atletica: Battocletti, non temo calo motivazioni dopo 2024 - Lo ha detto Nadia Battocletti, argento olimpico nei 10mila metri alla vigilia del Golden Gala di Roma. Lo riporta ansa.it