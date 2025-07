David Juventus Pedullà rivela | La sua preferenza ai bianconeri è arrivata ben tre mesi fa! Retroscena sul colpo a parametro zero

Da mesi si vocifera di un grande colpo in casa Juventus, e oggi finalmente il trasferimento di Jonathan David prende forma. L’attaccante canadese, arrivato in Italia, sta per ufficializzare il suo nuovo inizio con i bianconeri. Ma cosa ha spinto David a scegliere la Juventus? Alfredo Pedullà rivela un retroscena sorprendente che potrebbe cambiare le prospettive di questa trattativa. La verità dietro la scelta di David vi lascerà senza fiato.

David Juventus, Pedullà: «Preferenza tre mesi fa!». Retroscena sulla scelta dell’attaccante canadese appena atterrato in Italia. È il giorno di Jonathan David. L’attaccante è sbarcato in Italia per iniziare la sua nuova avventura alla Juve: oggi le visite mediche con i bianconeri prima della firma sul nuovo contratto. Sui social, Alfredo Pedullà di Sportitalia ha svelato un importante retroscena sulla sua scelta. PEDULLA’ – «La sua voglia di Serie A dopo la preferenza accordata alla Juventus ben tre mesi fa: Jonathan David è arrivato a Malpensa e si trasferirà a Torino per visite e firma. Adesso manca solo il comunicato e possiamo mettere tutti i lucchetti del mondo». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juventus, Pedullà rivela: «La sua preferenza ai bianconeri è arrivata ben tre mesi fa!». Retroscena sul colpo a parametro zero

