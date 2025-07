Roma Femminile Rossettini firma | UFFICIALE l’arrivo del dopo Spugna

Roma Femminile, con Rossettini firma ufficiale, segna l'inizio di una rinascita dopo la delusione della finale di Coppa Italia. La squadra giallorossa si prepara a riscrivere la propria storia, puntando in alto e facendo scelte strategiche importanti. Con entusiasmo e determinazione, la Roma Femminile si appresta a conquistare nuovi traguardi: il futuro è tutto da scrivere, e questa è solo l’inizio.

La prima squadra maschile sta lavorando per il calciomercato e, al tempo stesso, la Roma Femminile sta dando il via ad una nuova era. Archiviata la sconfitta in finale di Coppa Italia per 4-0 con la Juventus, le giallorosse hanno voltato pagina, con la speranza di tornare in cima alla classifica nella stagione che verrà . Per raggiungere tale traguardo, però, la dirigenza ha dovuto compiere scelte forti, a cominciare da quella legata al nuovo allenatore. Alessandro Spugna ha salutato la società dopo un'annata dal retrogusto amaro. Dopo un lungo casting, le capitoline hanno scovato il degno erede del 51enne, diventato nel frattempo il coach del Sassuolo.