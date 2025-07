Scioperi 7-8 luglio sei stop in due giorni | chi si ferma e orari di garanzia

Il caldo non smette di infiammare le proteste: nei giorni 7 e 8 luglio si prevedono due giornate di sciopero dei mezzi di trasporto su rotaia. Tra rischi e disagi, molteplici collegamenti potrebbero essere sospesi o ridotti, coinvolgendo treni a lunga percorrenza, regionali e collegamenti aeroportuali. Per minimizzare i disagi, sono stati confermati alcuni orari di garanzia. Ecco tutto ciò che devi sapere per pianificare i tuoi spostamenti in questa settimana difficile.

Parcheggio della Fara in Città Alta, da luglio ridotta la tariffa oraria nei giorni feriali - Buone notizie per chi visita Città Alta: da martedì 1° luglio, il parcheggio della Fara abbassa le tariffe orarie nei giorni feriali.

Regione ferma i lavori all'aperto nelle ore più calde: "Stop dal 2 Luglio al 15/9, tra le 12.30 e le 16" #in evidenza Vai su X

PIEDIMONTE SAN GERMANO. Lo stabilimento Stellantis si ferma di nuovo. Da oggi e fino al 7 luglio i cancelli resteranno chiusi per la carenza di ordini sulle linee di produzione. Si teme una proroga dello stop. Vai su Facebook

Stellantis Cassino, stop alla produzione fino all'11 luglio: mancano gli ordini - Ancora fermi i reparti dello stabilimento: da inizio 2025 solo 61 giorni di lavoro su 116. Lo riporta rainews.it

Scioperi dei trasporti a tappeto nei giorni da bollino rosso per le partenze: le date critiche di luglio - Intanto in Francia uno sciopero dei controllori del traffico aereo sta mettendo a dura prova il primo vero weekend di vacanz ... Come scrive today.it