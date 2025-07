Street Food Village by Gambero Rosso | il grande spettacolo del cibo di strada arriva a Parco Schuster

Immergiti nel sapore autentico dello street food al Gambero Rosso Street Food Village, l’evento che trasforma Parco Schuster in un crocevia di culture, sapori e allegria. Dal 3 al 6 luglio, vivi un’esperienza culinaria unica, arricchita dalla presentazione dell’XI edizione della Guida Street Food 2026, e lasciati conquistare dai profumi e dalle voci di uno degli eventi più attesi dell’estate romana, portando a casa ricordi indimenticabili del grande spettacolo del cibo di strada.

Dal 3 al 6 luglio Parco Schuster, nel cuore del Municipio VIII di Roma, si trasforma nel palcoscenico di uno degli eventi gastronomici più attesi dell’estate romana: lo Street Food Village by Gambero Rosso. L’iniziativa, patrocinata dal Municipio VIII, porta per la prima volta nella Capitale l’XI edizione della Guida Street Food 2026, offrendo un’esperienza che fonde gusto, cultura e intrattenimento. Per quattro giorni, il parco ai piedi della Basilica di San Paolo si animerà con oltre 20 street chef provenienti da tutta Italia, selezionati dalla prestigiosa casa editrice Gambero Rosso, che daranno vita a una sfida culinaria tra fuochi, padelle e creazioni gourmet. 🔗 Leggi su Romadailynews.it