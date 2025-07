Il via da Lilla l' arrivo a Parigi i Pirenei e Jules Verne | le 21 tappe km per km

Preparati a vivere un’avventura epica attraverso paesaggi mozzafiato e sfide infinte: dalla partenza a Lilla all’arrivo a Parigi, passando per le affascinanti tappe dei Pirenei, le ascese leggendarie come il Ventoux e le Alpi, fino alla conclusione nella Ville Lumière. Un percorso che ricalca le orme di Jules Verne, tra emozioni e imprese che resteranno scolpite nella storia del ciclismo. La gara più affascinante del mondo sta per cominciare: non perderti nemmeno un istante!

Saranno 3.320 i chilometri che affronterà il Tour de France 2025, da Lilla a Parigi, dal 5 al 27 luglio, passando per le catene montuose di Alpi e Pirenei che ogni anno scrivono pagine meravigliose della storia di questa corsa unica. Vai su Facebook

