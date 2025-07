Compensi esami di Stato 2024 25 | aperta la rilevazione sul SIDI Resta attiva fino al 5 novembre Scadenze e indicazioni nella NOTA MIM

Se sei coinvolto negli esami di Stato 2024/25, è fondamentale conoscere i compensi spettanti e le scadenze ufficiali. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aperto la rilevazione sul sistema SIDI, attiva fino al 5 novembre, offrendo tutte le indicazioni necessarie nella nota mim. Non perdere l’occasione di aggiornarti sulle modalità di compilazione e sulle scadenze: ecco tutto quello che devi sapere per essere in regola.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con riferimento alla nota del 3 giugno 2025, informa dell’apertura della rilevazione dei compensi spettanti al personale scolastico coinvolto nelle commissioni degli Esami di Stato del secondo ciclo e nei consigli di classe per i candidati esterni, per l’anno scolastico 20242025. L'articolo Compensi esami di Stato 202425: aperta la rilevazione sul SIDI. Resta attiva fino al 5 novembre. Scadenze e indicazioni nella NOTA MIM . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: compensi - esami - stato - rilevazione

Compensi commissari Esami di maturità 2025: tutto fermo al 2007, si intervenga! - Per gli Esami di Maturità 2025, i compensi per presidenti di commissione e commissari rimarranno bloccati ai livelli del 2007, a causa di un decreto interministeriale mai aggiornato.

Compensi esami di Stato 2024/25: aperta la rilevazione sul SIDI. Resta attiva fino al 5 novembre. Scadenze e indicazioni nella NOTA MIM; Rilevazione compensi Esami di Stato a.s. 2023/2024; Pagamento compensi esami di Stato, rilevazione attiva fino al 6 novembre.

Rilevazione Compensi Esami di Stato, chiusura funzioni 31 ottobre - Notizie Scuola - Tecnica della Scuola - Chiuderanno il 31 ottobre le funzioni SIDI riguardanti la “Rilevazione Compensi Esami di Stato – Sessione Ordinaria e Straordinaria – a. Da tecnicadellascuola.it

Compensi esami di Stato, rilevazione prorogata al 30 luglio - Notizie Scuola - Tecnica della Scuola - Slitta al 30 luglio la chiusura della funzione per la “Rilevazione oneri” compensi Esami di Stato. Scrive tecnicadellascuola.it