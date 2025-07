Sempre più stretta la cinghia degli italiani consumi in calo a maggio Da domani i saldi

In un contesto di costante pressione economica, gli italiani continuano a stringere la cinghia: i consumi di maggio si riducono, nonostante i saldi in arrivo. La spesa aumenta a causa dell'inflazione, ma le quantità acquistate calano, riflettendo un clima di incertezza. Con i saldi alle porte, sarà interessante scoprire se le nuove offerte riusciranno a risollevare le vendite e a ridare fiato ai consumi.

Stretti tra aumenti dei prezzi e stipendi che non aumentano o lo fanno di pochissimo, gli italiani riducono, anche in maggio, i loro acquisti. I dati sulle vendite al dettaglio diffusi dall'Istat mostrano una diminuzione rispetto ad aprile dello 0,4% in valore e dello 0,5% in quantità di prodotti acquistati. Nel confronto con il maggio del 2024 si sono comprati lo 0,3% di prodotti in meno ma, a causa dell'inflazione, si è speso l'1,3% in più. In particolare per i beni alimentari si è speso il 2,5% in più (comprando lo 0,4% in meno), per i non alimentari la spesa è salita dello 0,4% a fronte di un calo dei volumi dello 0,1%.

