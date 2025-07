Il Cinema italiano fra commedia e grandi autori | presentate le novità PiperFilm

Il cinema italiano si distingue tra commedia irresistibile e grandi autori, con novità entusiasmanti targate PiperFilm. Questa giovane distribuzione, già radicata nel mercato, incarna l’anima e la creatività del nostro cinema. Durante le Ciné - Giornate di Cinema di Riccione, abbiamo avuto il piacere di approfondire questa realtà con Massimiliano Orfei e Davide Novelli, che ci hanno svelato le strategie e i progetti futuri per affermare ancora di più l’identità italiana nel panorama cinematografico internazionale.

L'identità italiana continua a caratterizzare una distribuzione lanciata da poco ma già ben consolidata nel mercato come PiperFilm. Ne abbiamo parlato a Ciné - Giornate di Cinema di Riccione con Massimiliano Orfei, amministratore delegato, e Davide Novelli, direttore della distribuzione. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Il Cinema italiano fra commedia e grandi autori: presentate le novità PiperFilm

In questa notizia si parla di: piperfilm - cinema - italiano - commedia

Grande cinema italiano per PiperFilm. In attesa di Paolo Sorrentino (a Venezia) - la nostra passione per il cinema italiano di qualità. Ora, mentre aspettiamo con entusiasmo il ritorno di Sorrentino a Venezia, PiperFilm continua a celebrare i grandi talenti nazionali con opere imperdibili di Pietro Marcello e Carolina Cavalli.

Dal 1 al 4 luglio a Riccione va in scena le giornate di Cinema di Ciné, il cinema della prossima stagione. Al via la 14ª edizione di Ciné – Giornate di Cinema, manifestazione promossa da ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Vai su Facebook

Il Cinema italiano fra commedia e grandi autori: presentate le novità PiperFilm; Grande cinema italiano per PiperFilm. In attesa di Paolo Sorrentino (a Venezia); PIPER FILM E EAGLE PICTURES - Insieme per una partnership strategica.

Il Cinema italiano fra commedia e grandi autori: presentate le novità PiperFilm - L'identità italiana continua a caratterizzare una distribuzione lanciata da poco ma già ben consolidata nel mercato come PiperFilm. Segnala comingsoon.it

Grande cinema italiano per PiperFilm. In attesa di Paolo Sorrentino (a Venezia) - E il nuovo film del regista napoletano apre la Mostra del Cinema di Venezia con La Grazia. Si legge su msn.com