Pippo Inzaghi sull'addio di Simone all'Inter | Lette tante sciocchezze ha deciso solo dopo

In un mare di voci, congetture e supposizioni, Filippo Inzaghi ha deciso di mettere fine alle speculazioni sull'addio di Simone all'Inter. Dopo tante chiacchiere, il fratello del "Demone" ha scelto di rivelare la verità , confermando che la decisione è stata presa solo dopo la sconfitta in Champions. Ma quando? Prima o dopo il suo trasferimento al PSG? Superpippo lo chiarisce: "E' l'unica cosa che so, dopotutto ci sentiamo da sempre due-tre volte al giorno..." Continua a leggere.

Tra tante congetture, illazioni e sospetti a togliere definitivamente il velo ad uno degli addii piĂą turbolenti è stato Filippo Inzaghi, fratello di Simone, il Demone, che ha lasciato l'Inter all'indomani dell'umiliante finale Champions. Ma decidendo di farlo prima o dopo il PSG? Superpippo lo dice chiaramente: "E' l'unica cosa che so, dopotutto ci sentiamo da sempre due-tre volte al giorno.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: inzaghi - simone - inter - tante

Simone Inzaghi spiana Conte: "Poi qualcuno dice che..." - Simone Inzaghi si gode un momento di gloria alla guida dell'Inter, dopo il convincente successo sul Torino.

"Dell'Inter mi mancherĂ tutto, anche le tante accuse". Simone Inzaghi in conferenza stampa prima della partita Real Madrid-Al-Hilal che si giocherĂ stasera alle 21:00. #allenaremania #SimoneInzaghi #Inter #FIFAWorldCup #FIFAClubWorldCup #AlHilal Vai su Facebook

Pippo Inzaghi sull'addio di Simone all'Inter: Tante sciocchezze, fra 2 anni tornerà e continuerà ; Inter, Inzaghi: «Ho ricevuto tante offerte ma folle parlarne ora»; Pippo Inzaghi: Simone sembra un demone, sarò alla finale di Champions dell'Inter. Pio Esposito impressionante. Sul Milan....

Pippo Inzaghi sull’addio di Simone all’Inter: “Tante sciocchezze, fra 2 anni tornerà e continuerà” - Tra tante congetture, illazioni e sospetti a togliere definitivamente il velo ad uno degli addii più turbolenti è stato Filippo Inzaghi, fratello di ... Da fanpage.it

Simone Inzaghi via dall’Inter: la verità del fratello Filippo - Il nuovo allenatore del Palermo ha raccontato la sua verità sull'addio di suo fratello Simone al club nerazzurro ... Scrive msn.com