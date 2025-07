Europei calcio femminile capra prevede la sconfitta dell' Inghilterra all' esordio

Dal cuore del Worcestershire arriva una previsione sorprendente: Russo, la capra pigmea africana di otto anni del centro faunistico di Honeybourne, ha predetto che l’Inghilterra femminile inizierà l’Europeo con una sconfitta contro la Francia. Questo insolito pronostico sta facendo il giro dei social, aggiungendo un tocco di curiosità e suspense a questa edizione del torneo. Ma sarà davvero così? La competizione ci riserva molte sorprese…

