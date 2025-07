Kendall e Kylie Jenner fanno impazzire St Tropez | bikini tuffi e party da sogno

Dopo aver conquistato i cuori con i loro look scintillanti, Kendall e Kylie Jenner continuano a regalare sogni tra bikini irresistibili, tuffi spettacolari e serate da brivido sulla Costa Azzurra. Le sorelle più in voga del momento dimostrano che il vero lusso si vive anche tra glamour, amicizia e divertimento senza confini. Un’estate da sogno, tra St. Tropez e Toscana, che promette di infiammare ancora di più la scena fashion internazionale.

Kylie Jenner e Kendall Jenner conquistano St. Tropez con un'estate tra tuffi dorati, party esclusivi e look da capogiro. Le due sorelle più glamour del clan Kardashian hanno infiammato le spiagge della Costa Azzurra, tra un cocktail al LouLou Beach Club e un bagno collettivo tra amiche, mostrando al mondo che lo stile – anche in riva al mare – è una questione di famiglia. Kendall e Kylie Jenner: u n'estate dorata tra St. Tropez e Toscana. Dopo aver catalizzato l'attenzione al matrimonio milionario di Jeff Bezos e Lauren Sánchez in Italia, le Jenner hanno proseguito la loro vacanza europea in grande stile.

