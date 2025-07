Catania scoperta una nuova drug room | arrestato un 25enne per spaccio ed evasione

La scoperta di una nuova drug room a Catania scuote la città, con un blitz della Polizia che ha portato all’arresto di un 25enne evaso dai domiciliari e alla denuncia di altri cinque soggetti. L’operazione ha smantellato una piazza di spaccio attiva in una nota zona, evidenziando ancora una volta la lotta delle forze dell’ordine contro il degrado e la criminalità. La città si interroga su come garantire un futuro migliore per tutti.

Operazione della Polizia di Stato in una nota piazza di spaccio a Catania: arrestato un giovane pregiudicato, denunciate cinque persone e smantellata una sala adibita al consumo di droga. Arrestato un 25enne evaso dai domiciliari. La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un 25enne catanese, già noto alle forze dell'ordine, con le accuse di spaccio di stupefacenti ed evasione dagli arresti domiciliari. Il giovane è stato sorpreso alle 8 del mattino di domenica scorsa, mentre si allontanava da una piazza di spaccio in via Murifabbro, zona ben nota alle autorità per l'attività criminale.

