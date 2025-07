Kylie Jenner estate tra Italia e Francia | bikini bollenti e borse da mezzo milione

L'estate di Kylie Jenner, tra il fascino dell'Italia e l'eleganza della Francia, sta incantando i fan di tutto il mondo. Dopo aver partecipato al matrimonio di Jeff Bezos a Venezia, la star si concede momenti di puro relax tra bikini bollenti e borse da metà milione di dollari, immersa nella magia delle campagne toscane. Tra piscine scintillanti e passeggiate tra i vigneti, l'estate di Kylie promette di essere davvero indimenticabile.

Dopo aver partecipato al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia, Kylie Jenner ha deciso di concedersi ancora qualche giorno in Italia. E come biasimarla? La star ha scelto una lussuosa villa immersa nelle campagne toscane per trascorrere momenti di relax con i figli Stormi e Aire e un gruppo di amici selezionatissimi, prima di spostarsi verso la Costa Azzurra, per proseguire la sua estate da sogno. Tra piscine, passeggiate tra i cipressi e bagni in mare, i look sfoggiati da Kylie sono ovviamente da capogiro, firmati dai brand più esclusivi e pronti a dettare tendenza per tutta la stagione. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - Kylie Jenner, estate tra Italia e Francia: bikini bollenti e borse da mezzo milione

