Premio Fair Play Errigo | Felice di ricevere questo premio a nome della scherma italiana

Arianna Errigo, campionessa di scherma, ha ricevuto con orgoglio il prestigioso Premio Internazionale Fair Play al Teatro Romano di Fiesole. Con un gesto che incarna i valori autentici dello sport, la Errigo ha sottolineato quanto il fair play rappresenti il cuore di questa disciplina, esprimendo gratitudine e onore nel ricevere un riconoscimento che celebra lo spirito sportivo e i principi di rispetto e lealtà. La sua testimonianza ci ricorda quanto il vero campione sia anche esempio di integrità e rispetto.

“Sono felicissima di ricevere questo premio importantissimo. La scherma ha un gesto, quello della mano, del saluto all’avversario, che racchiude un po’ il significato di fair play, quindi sono onorata di essere qui”. Lo ha detto la fuoriclasse della scherma Arianna Errigo ricevendo questa sera al Teatro Romano di Fiesole il Premio internazionale Fair Play . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Premio Fair Play, Errigo: “Felice di ricevere questo premio a nome della scherma italiana”

