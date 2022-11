Spezia-Udinese | Sottil | “Soddisfatto dell’atteggiamento Napoli squadra fenomenale”

Leggi su sportface

(Di martedì 8 novembre 2022) Andrea, tecnico dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN del pari contro lo. “Sonodella, non ci dimentichiamo che eravamo andati avanti con un gol di Success annullato per fuorigioco millimetrico. Nel complesso loro hanno fatto meglio di noi nella prima parte specie negli angoli – 9-0 per lo– siamo stati poco cattivi e determinati a difendere ed è stato decisivo Silvestri. Lapoi è andata a far gol in un momento di difficoltà, il secondo tempo è stato più equilibrato e la partita è andata tatticamente in stallo. Con loè dura, è unache gioca bene in un campo ostico per tutti. Devo ringraziare questi ragazzi, nel calcio ci sono ...