San Casciano dei Bagni | Siena | scoperte 24 statue etrusche in perfetto stato

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 8 novembre 2022) Una scoperta che “riscriverà la storia”. Così ha annunciato l’archeologo Jacopo Tabolli, dopo il ritrovamento di oltre 24di bronzo di raffinata fattura. Lecontenute nelle vasche di Sande’, in provincia di, sono state tenute protette per 2300 anni dal fango e dall’acqua bollente, e sono integre, in. Per il direttore generale dei Musei di, Massimo Osanna, si tratta della scoperta più importante dai bronzi di Riace.e tesori di inestimabile valore, ritrovati a SandeiRitrovamenti die tesori a SanDei-Photo Credits:repubbica.itSono stati ...