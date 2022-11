Nuoto | al via gli Assoluti Invernali di Riccione 2022 | ultimo test prima dei Mondiali in vasca corta

(Di martedì 8 novembre 2022) Ilazzurro è pronto a tornare inper glidi, in programma giovedì 10 e venerdì 11 novembre. Si tratta dell’deiindi Melbourne, che andranno in scena dal 13 al 18 dicembre. Complessivamente saranno presenti 458 atleti in rappresentanza di 117 società presenti, con 239 maschi e 219 femmine iscritte per 1049 presenze gara; le gare si disputeranno in due giorni e non ci saranno le staffette. La partenza è fissata per giovedì mattina dalle 9.40 alle 11.45 e nel pomeriggio dalle 16.15 alle 19.15, mentre venerdì alle 10-11.50 il mattino e alle 16.00-19.00. La diretta tv sarà affidata a Raisport HD con il ...

... pare che sia stata allontanata dai figli perdei suoi nervi fragili... Vero o no, la domanda ... a quanto pare, non avrebbe favorito la ripresa mentale e psicologica della ex campionessa di. ......le ottime performance delle partite delle squadre nazionali nei cosiddetti sport 'minori' -, ... politica interna, politica estera, cronaca, cultura, spettacolo e così. Invece di un giornale ...A partire da oggi lunedì 7 novembre è stata disposta la chiusura della piscina di via Lottini a Iolo. La decisione è stata presa come misura di contenimento dei costi per far fronte al caro energia, d ...La stagione del nuoto entra nel vivo, con il primo grande appuntamento. Il 10 e l’11 novembre si terranno alla piscina comunale di Riccione i campionati italiani Assoluti invernale in vasca corta. Un ...