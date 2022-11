Montalbano diventa socio di Brad Pitt

Leggi su tvzoom

(Di martedì 8 novembre 2022) Il gruppo Mediawan potrebbe associarsi aLe Figaro, di Caroline Salle, pag. 29 La società francese Mediawan (che possiede l’italiana Palomar, la casa di produzione di) sta per acquistare la casa di produzione Plan B di? Secondo Bloomberg, la società che ha realizzato film come Moonlight, 12 Yeses a Slave e Blonde, il recente biopic su Marilyn Monroe in onda su Netfilx, è in trattative per vendere una “quota significativa” alla società fondata da Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel e Matthieu Pigasse. Secondo le nostre informazioni, le discussioni si concentrano più ampiamente su una partnership tra i due gruppi. Questo potrebbe assumere la forma di una joint venture, anche se le trattative sono ancora in corso. Contattata, Mediawan ha rifiutato di commentare. La ...