Decima vittoria consecutiva del Napoli | battuto l' Empoli 2-0

(Di martedì 8 novembre 2022) AGI - Con più difficoltà del previsto ilbatte di misura l'e centra lain campionato. Al Maradona finisce 2-0 grazie ad un calcio di rigore di Lozano e il sigillo di Zielinski entrambi nella ripresa, dopo un primo tempo molto bloccato e non ai livelli delvisto fin qui. Ai toscani di Zanetti, costretti anche all'inferiorità numerica nell'ultimo quarto d'ora (espulso Luperto), non basta una buona prestazione di carattere. La squadra di Spalletti, in attesa del Milan, scappa in vetta a +9 proprio sui rossoneri impegnati tra poco contro la Cremonese. Non succede moltissimo in un primo tempo insolitamente bloccato per la formazione partenopea, imbrigliata da un avversario capace di serrare tutte le linee e concedere pochissimi spazi, ...

