Calciomercato.com

O no Questo per dire cheper primo sa quanto non ci si debba cullare nella posizione di classifica, pur lusinghiera, perché di problemi da risolvere ce nel sono un bel po'. E meno male che ...A me piace vincere anche alla Capello, alla Allegri, alla, ci mancherebbe. E qui c'è secondo me, il Grande Equivoco attorno al quale si sta consumando gran parte della critica. Si taccia Mou ... Romamania: Mourinho dove ha visto il dominio La Roma non ha un gioco