Questa settimana al cinema 7 novembre – 13 novembre

(Di lunedì 7 novembre 2022) Scopriamo quali sono i film in uscita neiitaliani nelladal 7al 13. sostieni No#News e visita il nostro sponsor sostieni No#News e visita il nostro sponsor CASCO D’ORO Regia di Jacques Becker Con Claude Dauphin, Simone Signoret, Gaston Modot, Serge Reggiani Genere Drammatico Produzione Francia, 1952 Durata 96 min Data di uscita 72022 È uno dei più bei film di Becker. Ambientato nella Parigi di fine Ottocento fra lotte di bande rivali e balli popolari, Casco d’oro è la storia di due amanti senza speranza. Il falegname Manda si innamora di Maria, Casco d’oro, già legata a uno scassinatore, Rolando il Bello, ed insidiata dal capobanda Leca. Manda prima uccide in un duello Rolando, poi si fa ...

" Non proprio - ha risposto Gaiman - Abbiamo ricevuto la riconferma ufficiale solo. Ma non vedo l'ora di effettuare il casting per Delirium ". Introdotto per la prima volta nel ...... 5.643 quelli registrati ieri dalle statistiche ufficiali, record da sei mesi aparte. ...99/prezzo bloccato Attiva Ora Disdici quando vuoi Tutti i contenuti del sito, il quotidiano e ...