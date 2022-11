Juve | quel gol che complica tutto | per Allegri una brutta notizia

Tuttosport

... e poi- Lazio, carica di significati evocativi anche per il duello a distanza tra Allegri e ...che è peggio, queste sconfitte si somigliano tutte: 13 gol subiti tra Lazio, Milan, Udinese, ...e Lazio in delirio, Inter e Roma in ginocchio. I risultati dei big match di ieri, com'era ... Allegri trova finalmentesuccesso contro una diretta concorrente che gli mancava da tempo, inoltre, ... Juve-Inter, Cherubini ritrova Marotta: tra Foligno, Bremer, Salah e De Bruyne Di Massimiliano Nerozzi Serata di festa in casa bianconera. Rabiot, prediletto di Allegri: «Abbiamo bisogno di tutti, giovani e anziani, stiamo crescendo». Adrien Rabiot, 27 anni Sono tutti Allegri al ...Dopo un primo tempo difficile, la Juventus risorge dalle ceneri europee e con mezza squadra fuori affossa l’Inter con due zampate decisive: pere prima (goal di Rabiot) e Fagioli poi!