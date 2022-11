Di Canio | “Il Napoli mette paura alle rivali Manca Kvara e ti ritrovi un Elmas così”

(Di lunedì 7 novembre 2022) Didichiara che ile poi evidenzia cheha sostituito nel migliore dei modiPaolo Di, opinionista di Sky ed ex calciatore del, è sempre più colpito dalla stagione dele dtante soluzioni che ha Luciano Sptti. A SKY Calcio Show Diam: “ma poi tiche ti fa lo stop orientato sul gol. Nelc’è la convinzione che tutti possano arrivare a certi traguardi: cambiano i giocatori, ma non i doveri e la mentalità. Il dominio azzurro ormai non è ...

Nelc'è la convinzione che tutti possano arrivare a certi traguardi: cambiano i giocatori, ... così Paolo Disulla squadra di Spalletti intervenuto ai microfoni di Sky. CalcioNapoli24.it è ...Inzaghi © LaPresseOra ilha 11 punti di vantaggio e in mezzo ci sono praticamente tutte le ... Una frase che non è andata giù a Paolo Diche l'ha duramente contestata parlando a 'Sky'. ...Il “Super sunday” della Serie A in realtà è una noia mortale: lo specchio fedele di questo campionato e un po’ di tutto il calcio italiano in questo momento. Napoli escluso. Chiamiamola come gli ...Pesa ai fini del risultato la mancata concessione di un calcio di rigore agli emiliani per un tocco di ... Gli errori arbitrali di Atalanta-Napoli e Milan-Spezia Non mancano incertezze anche in altre ...