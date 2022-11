7 novembre …

Leggi su glieroidelcalcio

Gli eventi datati 7Lo scorso 15 settembre vi abbiamo parlato dei sessant'anni di Alessandro Renica, il quale esordì in Serie A in Napoli-Sampdoria (con la casacca blucerchiata) il 71982: quel dì Walter Novellino realizzava il primo gol con la maglia dell'Ascoli, mentre a Cesena Roberto Bergamaschi scriveva l'incipit realizzativo da giocatore dell'Inter. Era il giorno del trentesimo compleanno di Valeri Zuev, il quale con la Dinamo Kiev festeggiò anche una Coppa delle Coppe e una Supercoppa europea. E della seconda e ultima partita in Serie A di Raffaele Ceriello, terzo portiere del 'Ciuccio' per due annate.