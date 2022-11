Ucraina | da noi i benpensanti dicono sì ai morti Purché non siano i nostri

(Di sabato 5 novembre 2022) di Stefania Rotondo “Ma qualcuno a Washington e Bruxelles dice a Zelensky dove si deve fermare?”. Se lo è chiesto Milena Gabanelli l’8 ottobre scorso a poche ore dall’esplosione del ponte di Crimea. Kiev non ha mai smentito l’atto di sabotaggio. Qualche giorno fa Volodymyr Zelensky, a margine del primo vertice parlamentare ‘Crimea International Platform’, non solo ha ribadito che ‘la Crimea sarà liberata e riportata nello spazio europeo’, ma ha anche alzato la posta, proponendo una piattaforma per la liberazione della Transnistria e dell’Abkhazia, regioni separatiste di Moldova e Georgia. ‘La liberazione della penisola significherà la rinascita di una vera pace’. Tradotto: la Crimea, punto di forza di Putin, potrà essere l’umiliazione che segnerebbe il futuro dello zar e del suo regime. La Crimea, occupata dal 2014, è terra sia strategica sia simbolo per i russi. Strategica, perché ...

