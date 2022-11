Juventus-Inter | Allegri | “Partita tutta da giocare Vlahovic è l’unico in dubbio”

Leggi su sportface

(Di sabato 5 novembre 2022) Tutto pronto all’Allianz Stadium per il derby d’Italia traed, match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. L’allenatore bianconero Massimiliano, reduce dalla sconfitta in Champions League con il Paris Saint-Germain, ha parlato in conferenza stampa del posticipo di domenica sera: “Laè importante, è un derby d’Italia. E’ affascinante e ad alta tensione,da. Sono recuperati Bremer e Di Maria, unicoche non sta bene. Ha un’infiammazione, domani vedremo se sarà a disposizione“. RIVIVI LA CONFERENZA LIVE “Le staffette in campo sono sempre difficili da ipotizzare, vedremo ain corso. – aggiunge il tecnico- Ci sarà bisogno come sempre ...