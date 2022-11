(Di sabato 5 novembre 2022) Parlando di, Evaha accennato anche all'esperienza sul set di questo film e al modo in cui vive i suoi personaggi. Parlando della sua esperienza sul set di, il nuovo film thriller diretto da Lorcan Finnegan da una sceneggiatura di Garret Shanley, Evaha parlato del modo in cui affronta i personaggi che interpreta e del suo metodo di. Nel raccontare questo film, in cui interpreta il ruolo di una stilista mentalmente disturbata, Evaha sottolineato quanto il genere horror riesca a "far uscire tutti i tuoi demoni", pur riuscendo comunque a mantenerela situazione sotto controllo. Nel corso di una recente chiacchierata con The A.V. Club l'attrice ha rivelato che "Questo è stato un set …

Movieplayer

Parlando della sua esperienza sul set di Nocebo , il nuovo film thriller diretto da Lorcan Finnegan da una sceneggiatura di Garret Shanley,ha parlato del modo in cui affronta i personaggi che interpreta e del suo metodo di recitazione . Nel raccontare questo film, in cui interpreta il ruolo di una stilista mentalmente ...L'attrice protagonista del nuovo thriller Nocebo,, rivela di non rispettare le regole di immedesimazione estrema e spiega il ... Eva Green, la star di Nocebo sulla recitazione: "Non sono una di quelli che resta sempre nel personaggio" Parlando di Nocebo, Eva Green ha accennato anche all'esperienza sul set di questo film e al modo in cui vive i suoi personaggi.L'attrice protagonista del nuovo thriller Nocebo, Eva Green, rivela di non rispettare le regole di immedesimazione estrema e spiega il perché.