Due minatori sudcoreani rimasti intrappolati per più di nove giorni in una miniera di zinco crollata ne sono miracolosamente usciti vivi dopo un'ardua operazione di salvataggio, secondo quanto ...... jet da combattimento e lanciamissili dalle isole- occidentali e da Kyushu, ha riportato Asia ... Il comportamento sempre più aggressivo della Cina nei confronti di Taiwan, la minaccia della... Corea sud: 2 minatori in salvo a 9 giorni da crollo miniera - Ultima Ora Due minatori intrappolati da più di nove giorni in una miniera di zinco crollata nella Corea del Sud orientale sono stati ritrovati e salvati vivi sabato mattina, hanno dichiarato le autorità locali.Ieri l'esercito sudcoreano ha denunciato colpi di artiglieria di Pyongyang sulla zona cuscinetto, lamentando una "chiara violazione" dell'accordo del 2018 ...