Paolo Santanché | ex marito di Daniela Santanchè | è un chirurgo famoso | conosciamolo!

Il ministro del Turismo, Daniela, ha poi nominato capo di gabinetto Erika Guerri. ... Messa a punto anche la squadra comunicazione, con Giovanna Ianniello,Quadrozzi e l'innesto di ...Per il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli (FdI) e per il sottosegretario alla Giustizia FrancescoSisto (FdI) la regola è chiara, ma potrà essere migliorata in sede di dibattimento ...