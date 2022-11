Londra | i musicisti di strada chiedono offerte con pos per i pagamenti cashless

Agenzia ANSA

... ecco che idi strada si sono visti costretti ad affiancare al cappello per le offerte, il pos per i pagamenti elettronici senza contante visto che ormai atutto si paga cashless. ...... oltre a due speciali tappe all'estero, a Parigi e. "Il nuovo disco è concepito fin dalla genesi dei brani per l'esperienza live, abbiamo coinvolto iche ci accompagnano già da tempo ... A Londra i musicisti di strada chiedono offerte con il pos per i pagamenti cashless - Lifestyle MILANO - Esce oggi “Un meraviglioso modo di salvarsi”, il nuovo attesissimo album dei Coma Cose, duo rivelazione del Festival di Sanremo 2021, dove hanno incantato il pubblico con il brano “Fiamme neg ...Oggi a Denmark Street si respira ancora il fermento della Londra che fu, trasgressiva e ribelle. E per gli amanti di storia della musica è una tappa obbligata: specie ora, che ha aperto lo Chateau ...