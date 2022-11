Golf | Zemmer e De Leo bene a metà gara nei tornei della Q School 2022 per il DP World Tour

(Di venerdì 4 novembre 2022) Continuano in Spagna i quattroseconda fase, ed il ChallengeGran Final di Mallorca. Siamo giunti al termine del secondo round nelle varie sedi, andiamo a dare uno sguardo alla situazione momentanea. A Huelva guida Takumi Kanaya. Il nipponico sigla un gran -10 odierno, balzando ad un complessivo score di -15 (129 colpi). Si difendono gli italiani, a cacciatop 20 che gli consentirebbe di qualificarsi all’ultima fase. 27° Filippo Celli con -7, seguito a -6 da Matteo Manassero. -4 e 44° posto per Stefano Mazzoli e Gianmaria Rean Trinchero, 62ma piazza a -2 infine per Davide Buchi. Sul par 71 dell’Empordadi Girona in testa con -8 troviamo il tandem composto dall’australiano Jarryd Felton e dall’inglese Tom Murray. ...

Il 16enne romano, tesserato per l'OlgiataClub, entrato nel field in extremis per via del forfait (dettato da un problema fisico) di Aron, ha realizzato sei birdie e quattro bogey. ...... da Jacopo Vecchi Fossa ad Aron. Tredici i protagonisti italiani che cercheranno l'...Matteo Delpodio (Direttore Tecnico delle Squadre Nazionali della FIG) firmò l'impresa sempre all'Olgiata... QS DP World Tour: dodici italiani allo Stage 2 in Spagna