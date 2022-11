XXXIV Convegno AIF | Oltre i confini | verso il territorio dell’Utopia

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 3 novembre 2022) di Ugo Calvaruso e Roberta Bruno Al termine dei Focus Group, preliminari alNazionale. che si svolgerà dal 24 al 26 novembre, sono state approfondite tematiche trasversali (Persone, Generazioni, Tecnologie, Apprendimento e Società) per iniziare a guardare l’Utopia più da vicino. Il risultato dei lavori svolti dai rappresentanti degli Enti di Formazione ha posto in evidenza che l’Utopia non è qualcosa di impossibile ma un mondo inesplorato, e cioè un percorso che ci porti, attraparole chiave e concetti simbolici, a proporre una nuova visione della formazione. Dei cinque temi affrontati è emerso che il quadro all’interno del quale si muove la formazione finanziata spinge a considerare la persona più sotto l’aspetto del ruolo che riveste, piuttosto che per quello che è in quanto tale. Questo implica, inevitabilmente, ...