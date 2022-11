Windtre | con ‘Reload exChange’ nuovo valore allo smartphone usato

(Di giovedì 3 novembre 2022) Roma, 03 novembre 2022 –è ilservizio offerto dae dalla società internazionale insurtech bolttech per dareal proprio. Una proposta che conferma la vicinanza dell’operatore di tlc ai propri clienti, perché permette di ottenere un vantaggio concreto dalla valutazione del vecchio device e rende più semplice essere sempre al passo con la tecnologia. Per aderire all’iniziativa, occorre recarsi presso un negozio, portare con sé il proprioe scaricare l’App di diagnostica dedicata, che consente di effettuare in pochi minuti una valutazione del modello. A fronte dell’attivazione di una nuova offerta con modalità di pagamento ‘Easy Pay’ e della ...

il progetto SMART CITIES si propone infatti come un advisor al fianco delle amministrazioni locali, un enabler in grado di disegnare insieme la transizione digitale e green delle città ...... Vodafone,, Fastweb e Iliad . La tecno - investitura, da Camelot a Novedrate (Como). " Ci ... ma non intendo aprire una questione filosofica nella competizionel'intelligenza umana ") e del ...e WINDTRE, in collaborazione con Join Group e con la partnership di Ericsson e Inwit. I-Com ha condotto un’analisi qualitativa sullo stato dell’arte delle iniziative messe in campo dai principali ...Fastweb ha annunciato una nuova rimodulazione per alcuni clienti di rete fissa con un abbonamento attivo. A partire dal primo rinnovo successivo al 1° dicembre prossimo, infatti, sono previsti rincari ...