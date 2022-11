Lo Speciale

in quest'ultimo periodo non si sta allenando. "Ho avuto un problema quest'estate, uno shock anafilattico da cui sono derivate una serie di problematiche a livello cardiaco che pero' sembrano ...Ilfiorentino porta a casa medaglie olimpiche e mondiali, con oltre 300 nuotatori, di cui ... "Sono preoccupato per i più giovani - confessa- . Hanno già affrontato due anni di Covid, se ... Nuoto: Zazzeri "Bilancio 2022 positivo, con la testa già a Parigi2024" » LO_SPECIALE