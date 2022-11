I Rave e la sinistra non garantista

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 3 novembre 2022) Di quanto vi sia di minaccioso, “punitivista”, volontariamente o per sbadataggine liberticida (“analfabetismo legislativo”, lo ha chiamato qui ieri il professor Tullio Padovani), nella creazione del reato di “raduno pericoloso” molto s’è detto e si può dire anche di più. Brutta l’idea, pessima la legge. Ne scrivono qui oggi il professor Giovanni Fiandaca, deluso per un esordio di governo che accontenta “i settori più autoritari e punitivisti del suo elettorato di riferimento”, e il professor Vincenzo Roppo, che formula una “prognosi non fausta”, dopo “almeno quattro decisioni di segno marcatamente anti”. Assai meno che terzo tra cotanto ingegno, faccio una notazione marginale, ma a suo modo di merito. Se le critiche a questo provvedimento vengono da personalità come quelle citate, da sempre impegnate per un ideale di giustizia giusta, non serve altro. Ma ...