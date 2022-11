A ottobre i SUV Jeep 4xe sono i più venduti tra i plug-in

(Di giovedì 3 novembre 2022) TORINO (ITALPRESS) – Anche agli Italiani hanno premiato la tecnologia 4xe di: il marchio mantiene la leadership nel mercato “alla spina”, ossia quello che comprende Battery Electric Vehicle e-In Hybrid. La gamma di SUV 4xeè dunque la più venduta tra i modelli “alla spina” di ogni marca e modello. Questo successo porta la firma dei SUV Made in Italy Compass 4xe, Renegade 4xe, la vettura ricaricabile più venduta nel suo segmento, e dell’icona Wrangler 4xe. “Concludere anche il mese dicon la leadership nel comparto LEV è coerente con un percorso di successo che negli ultimi tre anni ha portato il branda evolvere sino a porsi come riferimento della transizione energetica, grazie a un grande lavoro di squadra. Abbiamo primeggiato nel full year 2021 e ...

