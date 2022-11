Medici no-Vax | Ciccozzi a iNews24 | “Manca personale Va bene il reintegro | ma assumiamo anche i giovani”

... sapra' da subito convincere il presidente Fontana, diversamente da quanto non sia riuscita a fare io, a non reintegrare nelle strutture sanitarie ino. Posizione peraltro gia' presa in ...Per la storia della reintegrazione immediata deinoe per il cumulo di sciocchezze che ha detto sulla scienza e sul metodo. E con molto garbo, ma fin da subito,e scienziati l'hanno ...Medici no-Vax, Ciccozzi a iNews24: "Può creare disorientamento tra le persone, necessario l'obbligo delle mascherine".Il decreto legge varato dal governo Meloni che prevede il reintegro anticipato di medici e infermieri no vax si scontra con la legge regionale della Puglia, che invece “che consente solo agli operator ...