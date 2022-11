Appello urgente per Alfonso Signorini | “È vergognoso” | l’esclusione brucia ancora

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Ennesimo grattacapo per: la scelta della produzione semina il caos, gli spettatori gridano allo scandalo.(fone youtube)Il pubblico di Mediaset potrebbe ribattezzare l’appuntamento corrente con il “GF Vip” come “l’edizione della discordia“. Seha dedicato molto tempo ed energie per ingaggiare un cast di tutto rispetto, i concorrenti del reality, dal canto loro, non hanno deluso le aspettative trash. Risse, insulti, flirt selvaggi e accuse di bullismo: il conduttore del “GF Vip 7” ha certamente tra le mani una miscela esplosiva. Una precisa scelta della produzione, però, rischia di ritorcersi controcome un boomerang. Si tratta della presunta esclusione dal parterre del programma di ...

Il Fatto Quotidiano

che la parola pace diventi protagonista nel discorso pubblico. Come ci esorta a fare Papa ... Leggi Anche L'di Papa Francesco: 'Stop a minaccia nucleare. Pace calpestata. Disinneschiamo ...... con cuore sincero, si sforzano in questa direzione': l'è del Consiglio Permanente della ... I Vescovi affermano che in questi tempi 'èascoltare le voci di tanti che, vittime di varie ... “Urgente intervenire sull’edilizia scolastica”: l’appello di Cittadinanzattiva al… pubblichiamo la lettera inviata al Prefetto di Salerno Dr. Francesco Russo in merito alla situazione del Pronto Soccorso all'ospedale San Giovanni di Dio e Rug ...Con la raccolta dei limoni si sostengono da anni progetti per aiutare persone povere e bisognose. Oggi c'è l'urgente necessità di rinnovare l'orto e alcune vecchie piante devono essere sostituite con ...