Ballando | ex concorrente in gravi condizioni per un' ischemia cerebrale | ecco chi è

Pessima notizia per Milly Carlucci . Luca Sguazzini , exdicon le stelle, è attualmente ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un' ischemia cerebrale . A rivelarlo tramite una nota del programma è stata nelle ...Una pessima notizia piomba come un fulmine a ciel sereno su Milly Carlucci e sul suo nutrito team di lavoro. È di poche ore fa la notizia che Luca Sguazzini , exdicon le stelle , è attualmente ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un'ischemia cerebrale . A rivelarlo tramite una nota del programma è stata nelle ...Grande preoccupazione per le condizioni di salute di Luca Sguazzini, concorrente di Ballando con le stelle nel 2016, che si trova in ospedale perché ...Pessima notizia per Milly Carlucci. Luca Sguazzini, ex concorrente di Ballando con le stelle, è attualmente ricoverato in gravi ...