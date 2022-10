Lorenzo Fragola | la biografia

(Di lunedì 31 ottobre 2022) CATANIA –, nato a Catania il 26 aprile 1995, studi al liceo Scientifico e iscrizione al Dams di Bologna, si è fatto conoscere dal grande pubblico con la vittoria nel 2014 dell’ottava edizione di X Factor. Da quella vittoria nasce il primo Ep omonimo che contiene anche l’inedita canzone “THE REASON WHY” (2 volte Platino). Il successo di X Factor lo porta l’anno successivo a partecipare alla 65esima edizione del Festival di Sanremo, categoria Campioni, con il brano “Siamo Uguali”. Il brano – certificato 2 volte Platino – conferma ad addetti ai lavori e pubblico il talento die anticipa l’uscita del primo vero e proprio album di studio dal titolo “1995” e pubblicato il 31 marzo 2015 (certificato Oro). Il disco debutta in vetta alla classifica di vendita italiana e contiene brani cantati sia in Italiano che in ...

PH: Ufficio stampa "So che vuoi volare, hai paura di cadere, ma tu lasciati andare, vedrai che poi andrà bene" , inizia così Testa X Aria , il nuovo singolo die Mameli . Un brano che affronta paure e insicurezze, a partire da quelle dei due artisti che, per liberarsene, nel video ufficiale si buttano da un aereo, simbolo di quel momento in ...... uno stage formativo (in occasione di Medimex 2017 Bari) che riunisce autori, artisti e produttori, tra i presenti, Samuel (Subsonica), Colapesce, Giorgio Poi, Giuseppe Anastasi, ..."So che vuoi volare, hai paura di cadere, ma tu lasciati andare, vedrai che poi andrà bene", inizia così Testa X Aria, il nuovo singolo di Lorenzo Fragola e Mameli. Un brano che affronta paure e insic ...